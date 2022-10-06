Memur ve emekliler dikkat! Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,99'u bulabilecek. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,73 olarak açıklandı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı bu hesaba göre ise yüzde 23,14 oldu.