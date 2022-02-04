Memur ve emekliler için enflasyon farkı belli oldu

ENFLASYON YÜZDE 7.5’İ İLK AYDAN AŞTI

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5’i ilk aydan aştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşince memurlara yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu. Ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacakları maaşlarda fark olarak görecekler. Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE’deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE’leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak.