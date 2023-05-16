Memur ve emekliler için ''kademeli'' zam formülü
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayına çevrilirken en düşük memur maaşı dışında kalan memurlar için zam formülü belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Peki bu durumda emekli ve memur artışı ne olacak? İşte detaylar...
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AYNI ORANDA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
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“Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamasında kamu işçilerine ne kadarlık bir zam yapıldıysa memura ve emekliye de aynı oranda zam yapılacağını söyledi.
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Memur ve emeklilerimiz aslında enflasyon farkı kadar bir zam almaktadırlar. Geçen dönem uygulanan şey enflasyon artı sosyal refah payı artışıydı.
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