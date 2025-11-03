Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2025 ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre TÜFE yıllık %32,87, aylık %2,55 oranlarında artarken, enflasyon rakamları sonrası, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. Aylık bazda beklenti yüzde 2,83 seviyesinde ölçülürken aylık artış yüzde 2,55 olarak kayıtlara geçti.
Memur ve emeklilerin maaş zamlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtıldığı için milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayına dair enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurun alacağı 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı.