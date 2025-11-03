Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtıldığı için milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayına dair enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurun alacağı 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu.