Memur ve emeklilerin temmuz ayı yeni zam oranları belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay düzenlediği enflasyon beklenti anketiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılması beklenen zamlar netleşmeye başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayına yönelik enflasyon tahmini yüzde 1,61 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak hesaplanmıştı.
1 / 18
Memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının açıklanmasına iki hafta kaldı.
2 / 18
Buna göre memur ve emeklilerin zam oranı, 3 Temmuz 2025'te haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
3 / 18
Haziran enflasyonunun beklentilere uygun şekilde açıklanması durumunda yılın ilk 6 ayında enflasyon farkı yüzde 16,95 olacak.
4 / 18