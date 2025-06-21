Memur ve emeklilerin temmuz ayı yeni zam oranları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayına yönelik enflasyon tahmini yüzde 1,61 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak hesaplanmıştı.