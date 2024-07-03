Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak