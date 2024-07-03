Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.31 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam almaya hak kazandı.
Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.
Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak
Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak
Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak
Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak