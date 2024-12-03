Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu

Memur ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Maaş zamları SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak, yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.