Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı hesaplandı.
Memur ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Maaş zamları SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak, yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.
Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklanırken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 47,09 oldu.
Bu veriler sonrası SGK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylıkta şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.
5 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ
Bağ-Kur ( Esnaf ): Mevcut Maaş 12.695 / Zamlı 14.545
Bağ-Kur ( Tarım ): Mevcut Maaş 10.089 / Zamlı 11.559
SSK ( 2000 öncesi ): Mevcut Maaş 14.178 / Zamlı 16.244
SSK ( 2000 sonrası ): 8.789 / Zamlı 10.070