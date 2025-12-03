Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 17,57 ZAM

Kasım ayı itibariyle memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91'lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte memur ve emeklilerin hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 oldu.