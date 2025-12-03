Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,7'ye geriledi. Piyasaların Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesindeydi.
5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranını etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun alacağı 5 aylık zam farkı da netleşmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 17,57 ZAM
Kasım ayı itibariyle memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91'lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte memur ve emeklilerin hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 oldu.
İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI