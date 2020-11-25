Memur ve emeklinin 2021 yılı zamlı maaşları hesaplandı

Memur ve emekli zammı, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, enflasyon verilerinin belirlenen rakamları aşması halinde fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6’şar aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam alıyor. Son dönemde kur etkisiyle enflasyonda yukarı doğru bir eğilim var.

