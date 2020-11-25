Memur ve emeklinin 2021 yılı zamlı maaşları hesaplandı
Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammına çevrildi. Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte yeni yılın olası zamlı maaşları...
Memur ve emekli zammı, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, enflasyon verilerinin belirlenen rakamları aşması halinde fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6’şar aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam alıyor. Son dönemde kur etkisiyle enflasyonda yukarı doğru bir eğilim var.
TAHMİNLER REVİZE EDİLDİ
Posta Gazetesi'nin haberine göre, enflasyondaki yukarı yönlü seyir Merkez Bankası’nın hedeflerine de yansımıştı. Bu kapsamda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltilmişti. Merkez Bankası’nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde ise yılsonu tahmini yüzde 12.47 oldu. Yine Merkez, 19 Kasım’daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.
TOPLU SÖZLEŞMEYE EKLENECEK
Sonuç olarak enflasyondaki değişen hesaplar, bu verilere bağlı olarak maaşı etkilenen milyonları yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.
YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1’lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.