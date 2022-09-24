Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.