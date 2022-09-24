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Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı

Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisinin zam oranları netleşmeye başladı. İşte son hesaplama...

Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu.

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Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı - Resim: 2

Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

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Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı - Resim: 3

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.

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Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı - Resim: 4

Buna göre, 9 bin 109 TL olan memur maaşı 10 bin 824 TL'ye, 6 bin 77 TL olan memur emeklisi maaşı 7 bin 221 TL'ye çıkacak.

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