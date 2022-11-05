Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor: İşte enflasyona göre olası zam oranları
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da netleşmeye başladı. İşte memur emeklisi ve emeklilerin alacağı zam oranları...
Memur ve emeklilerin zam oranı netleşmeye başladı. TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı kasım ve aralık verileriyle netleşecek.
DÖRT AYLIK RAKAM BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.
Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek. Peki memur ve emeklinin maaş zammıyla ilgili tahminler neler?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: