Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Maaşlara yansıyacak enflasyon farkı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Peki yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Emekli ve memur zammında rakamlar netleşmeye başlıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4'ncü enflasyon rakamlarını açıklamasıyla rakamlar belirginleşiyor. Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Memur ve emekliler maaşlarına toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farklı alacak.
Sabah Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre emekli zammı ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili oluyor. Kasım ayının ilk haftası yılın ikinci yarısının 4. enflasyon rakamları açıklanacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için 4 aylık fark kesinleşmiş olacak. Ocak zammı ile hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak.
Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.
Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Haziran 2022 ile Aralık 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.