Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Maaşlara yansıyacak enflasyon farkı belli oldu

Sabah Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre emekli zammı ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili oluyor. Kasım ayının ilk haftası yılın ikinci yarısının 4. enflasyon rakamları açıklanacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için 4 aylık fark kesinleşmiş olacak. Ocak zammı ile hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak.