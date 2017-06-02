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  3. 02 Haziran 2017 11:55

Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

Türkiye Emekliler Derneği'nin öngörüsü tutarsa, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.57 enflasyon farkı alacak.

Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam ayı yaklaşıyor. Hem memurlar hem de memur emeklileri, Temmuz'da zam alacak.

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Memur ve emeklinin zammı belli oldu!


Üstelik ilk 4 aylık enflasyonun yüzde 5.71 çıkmasıyla, çifte zam göründü.


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Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

İKİ ARTIŞ BİRDEN

Memurların ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmede belirleniyor. Buna göre, Ocak'ta maaşları yüzde 3 artan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak.

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Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.71 çıktı, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 2.71 enflasyon farkı göründü. Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle fark artacak veya azalacak.


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