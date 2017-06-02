Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
Türkiye Emekliler Derneği'nin öngörüsü tutarsa, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.57 enflasyon farkı alacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam ayı yaklaşıyor. Hem memurlar hem de memur emeklileri, Temmuz'da zam alacak.
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Memurların ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmede belirleniyor. Buna göre, Ocak'ta maaşları yüzde 3 artan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak.