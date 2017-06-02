Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

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Memurların ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmede belirleniyor. Buna göre, Ocak'ta maaşları yüzde 3 artan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak.

