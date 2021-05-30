Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte rakamlar...
Memur ve emekliler yılda enflasyon oranına göre yılda iki kere yapılan zam kararını dört gözle bekliyor. Peki memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? işte cevabı...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti.
1 / 9
İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.
2 / 9
Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Posta'nın haberine göre; Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46’lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.
3 / 9
TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE
Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor.
4 / 9