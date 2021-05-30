Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte rakamlar...

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Posta'nın haberine göre; Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46’lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.