Memur ve memur emeklileri bakanlık önünde toplanıp taş kaynattı

Yetkili konfederasyonun işveren karşısında irade gösteremediğini ifade eden Genel Başkan Kaya, "Kamu işveren heyeti, masada sadece bütçe disiplinini gözetmiş, teklifleriyle milyonların geçim derdini her seferinde yok saymıştır. Yetkili konfederasyon bir irade gösterememiş, bir kez daha işverenin elini kolaylaştırmıştır. Buradan yetkili konfederasyona sesleniyorum. Senin işin memurun alın terini, kamu çalışanlarının emeğini peşkeş çekmek değil. O masada son nefer ve son nefesine kadar bir irade göstermektir. Kamu çalışanlarının alın terini hiçe sayan her teklif masadan olmasa da vicdanlardan dönecektir. Buradan çok yakında göreve çağrılacak olan hakem heyetine sesleniyorum. Kamu işveren heyetinin her teklifini harfiyen onaylayacaksan, Kamu işveren heyetinin teklifini Papua Yeni Gine Kinası üzerinden ver. Kinaye yapmıyoruz, kinaye istiyoruz. Kamu işveren heyetinin teklif ettiği zammı Papua Yeni Gine Kinası ile verilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.