Memur ve memur emeklisine ek zam geldi! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Memur ve emekli zam oranı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15.39 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşme dahil yüzde 16.47 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla zam oranının yüzde 25 olduğunu duyurdu.