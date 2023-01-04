Memur ve memur emeklisine ek zam geldi! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı. Peki memur maaşları ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları...
Memur ve emekli zam oranı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15.39 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşme dahil yüzde 16.47 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla zam oranının yüzde 25 olduğunu duyurdu.
MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 30'A ÇIKARILDI
Yüzde 25'lik zam oranı milyonlarca emekli ve memuru hayal kırıklığına uğratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, emekli ve memur maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
2023 Ocak ayı itibariyle en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU
En düşük memur maaşı 9 bin 707 liradan 12 bin 619 liraya yükseldi.
Ocak-Temmuz 2023 döneminde memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları sizin için hesapladık.
NOT: Hesaplanan zamlı maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.