Memur ve memur emeklisinin Temmuz maaşları tek tek hesaplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre Temmuz ayında en düşük memur ve memur emeklisi maaşı yüzde 85 oranında artacak.
Kamu işçisine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılmasının ardından memurlar seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memur maaşına zam için Temmuz ayını işaret etmişti. Milyonlarca memur Temmuz zammını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'yi bulacağını açıkladı. Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" ifadelerini kullandı.
2023 Ocak ayı itibariyle en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya çıkarılmıştı.
2023 Ocak ayı itibariyle en düşük memur emeklisi aylığı ise 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 liraya yükselmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 85 civarında zam yapılacak.