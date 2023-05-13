Memur ve memur emeklisinin Temmuz maaşları tek tek hesaplandı

Kamu işçisine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılmasının ardından memurlar seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memur maaşına zam için Temmuz ayını işaret etmişti. Milyonlarca memur Temmuz zammını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'yi bulacağını açıkladı. Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" ifadelerini kullandı.