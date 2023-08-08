Memurlar için çifte hazırlık: Önce toplu sözleşme sonra 3600 ek gösterge...

Memur maaşı zammı için kritik öneme sahip 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken bir başka düzenleme için daha çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.