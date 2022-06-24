Memurların fazla mesai ücreti zammı belli oldu

Memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı.