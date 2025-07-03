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Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından memurların zamlı maaşları belli oldu.

Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,  Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.56 oranında zam almaya hak kazandı. 

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Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı - Resim: 2

6 aylık enflasyon verilerinin ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak hesaplandı. Buna, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam maaş artışı yüzde 15,56’ye yükseldi.

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Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı - Resim: 3

Yüzde 15,56'lık zamma göre polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendis gibi ünvanların zamlı maaşları belli oldu. 

İşte memurların zamlı maaşları:

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Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı - Resim: 4
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