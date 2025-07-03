Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

6 aylık enflasyon verilerinin ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak hesaplandı. Buna, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam maaş artışı yüzde 15,56’ye yükseldi.