Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?
Memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de ise yüzde 3+3 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:
(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)