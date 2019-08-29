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  3. 29 Ağustos 2019 11:40

Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de ise yüzde 3+3 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak.

Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

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Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

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Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?

Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:

(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)

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Memurun zamlı maaşları hesaplandı ! Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak ?

En düşük memur maaşı - Temmuz:3.676 2020 Ocak:3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL

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