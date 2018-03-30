Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.
Terör ittifakını gözler önüne seren karelerde, Amerikan bayrağı taşıyan zırhlı araçlar dikkat çekiyor.
Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD bayrağı ve önünde bekleyen askerleri de kadrajına aldı.