  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Mart 2018 13:31

Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.

Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola

Terör ittifakını gözler önüne seren karelerde, Amerikan bayrağı taşıyan zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

1/ 16
Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola

Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD bayrağı ve önünde bekleyen askerleri de kadrajına aldı.

2/ 16
Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola

3/ 16
Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri ile teröristler kol kola

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM