Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

VATANDAŞLARIN BAZILARI KURALLARA UYARKEN KİMİLERİ ALDIRIŞ ETMEDİ Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.