Merak edilen sorulara yanıt: 2 maaş birden almanız mümkün
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan köşesinde emeklilik ve tazminat konularında gelen sorulara cevap verdi.
Emeklilikten tazminata merak edilen birçok soru Noyan Doğan'ın köşesinde yanıt buldu. Doğan, iki maaş için bilinmeyen bir detayı da açıkladı.
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Soru: 1975 doğumluyum 1996’da doğum yaptım. Çocuğumun yüzde 90 engelli raporu var. Bu yüzden çalışamadım. Yeniden çalışmaya başladım. Geçmişe dönük doğum borçlanması yaparsam çocuğumun engel durumundan ötürü ne zaman emekli olabilirim? Arzu Ö.
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Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor.
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