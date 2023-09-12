Merakla beklenen iPhone 15 tanıtıldı: İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri

DOUBLE TAP ÖZELLİĞİYLE GELİYOR



Öte yandan Double tap özelliğiyle birlikte Apple Watch’a dokunmaya gerek kalmadan işaret ve baş parmakları iki kez dokundurulduğunda telefon açılıp kapatılabiliyor, aramalara cevap verilebiliyor ve fotoğraflar uzaktan çekilebiliyor.

Öte yandan Apple Watch Series 9'un 5 farklı renke çıkış yaptığı görüldü.

Apple’ın ilk karbon sıfır ürünü Watch Series 9 oldu. Modelin tüm komponentlerinde geri dönüşüm ön planda. Deri kayışlar artık kullanılmıyor. Yerine yeni kayışlar var.

watchOS 10 güncellemesinin 18 Eylül'de Series 4