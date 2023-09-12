Merakla beklenen iPhone 15 tanıtıldı: İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modeli tanıtılırken, iPhone 15 fiyatı ve özellikleri belli oldu.
İŞTE WONDERLUST'TA TANITILAN HER ŞEY
Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi.
iPhone 15 modellerinin yanısıra Apple Watch Series 9'u da kullanıcılar ile buluşturdu.
İşte Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...
APPLE WATCH SERIES 9
Apple Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm’lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte tanıtıldı
Öte yandan yeni işlemcisiyle birlikte çıkış yapıyor.
S9 işlemcisi olan yeni kol saatinin yüzde 30 oranında çok daha hızlı olacağı aktarıldı.
TEK ŞARJDA 18 SAAT
Öte yandan tek şarjda 18 saatlik bir kullanım sağlayacağı belirtildi.
iPhone cihazınız kaybolduğunda saat üzerinden komut vererek telefonunuzu bulmanız sağlanacak.
DOUBLE TAP ÖZELLİĞİYLE GELİYOR
Öte yandan Double tap özelliğiyle birlikte Apple Watch’a dokunmaya gerek kalmadan işaret ve baş parmakları iki kez dokundurulduğunda telefon açılıp kapatılabiliyor, aramalara cevap verilebiliyor ve fotoğraflar uzaktan çekilebiliyor.
Öte yandan Apple Watch Series 9'un 5 farklı renke çıkış yaptığı görüldü.
Apple’ın ilk karbon sıfır ürünü Watch Series 9 oldu. Modelin tüm komponentlerinde geri dönüşüm ön planda. Deri kayışlar artık kullanılmıyor. Yerine yeni kayışlar var.
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