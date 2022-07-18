Merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisinden yeni fotoğraflar

Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar.