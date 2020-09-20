Merdiven altı güzellik merkezlerine dikkat! Tehlike saçıyor
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, sayıları her geçen gün artan merdiven altı güzellik merkezlerindeki risklere dikkat çekti.
Diyarbakır'da lazer epilasyon ve cilt bakımı gibi farklı birçok işlemi yapan güzellik merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Uzman hekim ve uzmanlık eğitimini almamış yerlerde yapılan işlemler çoğu zaman kişide birçok problem yaşatıyor. Vücutlarında oluşan yanık gibi nedenlerden dolayı mağdur olanlar da güzellik merkezleri hakkında şikayette bulunuyor.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, uzman doktorların görev almadığı güzellik merkezindeki risklere dikkat çekti. Deriye yapılan her işlemin bir hekim ve uzmanlık eğitimini almış kişilerce yapılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, bazı yasal boşluklar ve denetim eksiklikleri yüzünden güzellik merkezlerinin kendilerine pay çıkararak işlemlerin tümü yasal olamayan bir şekilde yaptıklarına değinerek şunları söyledi:
"Çok kavram kargaşası oluşmuş ve birbirine karışmış, bundan da faydalanılıyor açıkçası bu merdiven altı tabir ettiğimiz işletmeler. Bu karmaşadan faydalanarak işlem yapıyorlar. İnvaziv işlem dediğimiz yani vücuda yapılan her hangi bir işlem, bu epilasyon da olabilir, dolgu olabilir, botoks olabilir, mezoterapi olabilir, bunun gibi birçok uygulama var, deriye işlem yapılan her şeyi bir uzman hekimin yapması gerekiyor. Dermatolog ve plastik cerrahlarca yapılması gerekiyor. Bu işin tıp eğitimini almış, bu işin uzmanlık eğitimini almış kişilerce yapılması gerekiyor.
Ama bazı yasal boşluklar ve denetim eksiklikleri yüzünden güzellik merkezleri bunu kendilerine pay çıkararak bu işlemlerin hemen hemen tümünü yasal olamayan bir şekilde yapıyorlar. Bu konuda da çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Uygulamaların çoğunluğunda ölçülü, hesaplı ve dikkatli uygulamalar yapmak gerekiyor. Örneğin dolgu uygulamasından bahsedelim, yapacağınız basit bir hata körlüğe varacak ölçüde sıkıntıya yol açabilir. Veya dudak kenarına yaptığınız bir uygulama asimetrik bir dudağa yol açabilir."