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Meriç Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin A.Y. adlı şahsa ait olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
Meriç Nehri'nde ceset bulundu - Resim: 1

Meriç Nehri kıyısında çay bahçesine gelenler, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Meriç Nehri'nde ceset bulundu - Resim: 2

Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişi, kıyıya çıkarıldı. 

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Meriç Nehri'nde ceset bulundu - Resim: 3

Yapılan araştırmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin A.Y.'ye ait olduğu belirlendi. 

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Meriç Nehri'nde ceset bulundu - Resim: 4

Y.'nin cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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