Meriç Nehri'nde ceset bulundu
Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin A.Y. adlı şahsa ait olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
Meriç Nehri kıyısında çay bahçesine gelenler, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişi, kıyıya çıkarıldı.
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Yapılan araştırmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin A.Y.'ye ait olduğu belirlendi.
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Y.'nin cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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