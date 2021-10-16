Merkel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Huber Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'na anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü’nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.
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AA’nın servis ettiği görüntülerde, iki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarıda bulundu.
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Erdoğan gülümseyerek aşağıya doğru, “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” yanıtını verdi.
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