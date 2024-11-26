Merkel'in kitabından, Erdoğan ile ilgili dikkat çeken satırlar
Dünya liderleriyle olan ilişkilerini kitaplaştıran Almanya'nın eski Şansöylesi Angela Merkel'in kitabında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lider Erdoğan ile ilgili de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı...
Almanya’nın ilk kadın başbakanı olan ve 16 yıl boyunca ülkeyi yöneten Angela Merkel, anılarını anlattığı kitabıyla yeniden gündemde. "Freiheit. Erinnerungen 1954–2021" (Özgürlük. Anılar 1954–2021) adını taşıyan 736 sayfalık kitap, Merkel’in uzun yıllar boyunca en yakın danışmanı ve asistanı olan Beate Baumann ile birlikte kaleme alındı ve 30’dan fazla ülkede aynı anda satışa sunuldu.
Angela Merkel kitabında Almanya’nın küresel finansal kriz, Avrupa’nın borç ve göç krizleri ile Covid-19 pandemisi gibi kritik dönemlerde nasıl yönetildiğini ve bu süreçlerdeki kararlarının perde arkasını detaylı bir şekilde anlatıyor. Ayrıca eski ABD başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderleriyle olan ilişkileri de kitapta geniş yer buluyor.
VOA Türkçe'den Cem Dalaman'ın aktardığına göre, Angela Merkel kitabında, göreve başladığı 2005’ten sonra tam 12 kez ziyaret ettiği Türkiye’den ve uluslararası toplantılarda sayısız kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da uzun bir bölüm ayırmış.
Kitabın 528’inci sayfasından başlamak üzere, Merkel özellikle 2015 yılındaki göç krizi sonrasında Erdoğan’la olan temaslarını ve anılarını anlatıyor.