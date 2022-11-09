Merkez Bankası raporunda ''asgari ücret'' detayı: Yüzde 62'ye yükseldi

SEÇİM ÖNCESİ SÜRPRİZ RAKAM

Yeni asgari ücret rakamı ve oranı merak edilirken bir yandan da tahminler gelmeye devam ediyor. Habertürk canlı yayınında asgari ücret 2023 hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, “8 bin ve 8 bin liranın üzerinde bir asgari ücret beklentisi var. Asgari ücret 8 bin lira olduğunda yüzde 45 oranında artmış olacak. Bu artışla brüt asgari ücret 9 bin 400, bunun işverene maliyetinin ise 11 bin lira olması bekleniyor. Önümüz seçim yılı. Dolayısıyla ben konuşulan rakamların üzerinde sürpriz rakamlar bekliyorum. Kesin oran vermek kolay değil ama seçim atmosferi belirleyici olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.