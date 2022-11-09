Merkez Bankası raporunda ''asgari ücret'' detayı: Yüzde 62'ye yükseldi
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çalışma Bakanlığı asgari ücret beklentilerini tespit etmek için çalışma başlatılırken seçim öncesi ciddi bir zam yapılacağı konuşuluyor. İşte asgari ücretle ilgili son tahmin...
Ocak 2023 asgari ücret zammı için meraklı bekleyiş devam ediyor. 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarına göre şekil alacak yeni asgari ücret için şimdi tüm gözler, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Peki Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammıyla ilgili yeni detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ARAŞTIRMA BAŞLATILIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda dün yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret etmişti. Bu gelişmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatılacağını duyurdu. Buna göre Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.
Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.
SEÇİM ÖNCESİ SÜRPRİZ RAKAM
Yeni asgari ücret rakamı ve oranı merak edilirken bir yandan da tahminler gelmeye devam ediyor. Habertürk canlı yayınında asgari ücret 2023 hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, “8 bin ve 8 bin liranın üzerinde bir asgari ücret beklentisi var. Asgari ücret 8 bin lira olduğunda yüzde 45 oranında artmış olacak. Bu artışla brüt asgari ücret 9 bin 400, bunun işverene maliyetinin ise 11 bin lira olması bekleniyor. Önümüz seçim yılı. Dolayısıyla ben konuşulan rakamların üzerinde sürpriz rakamlar bekliyorum. Kesin oran vermek kolay değil ama seçim atmosferi belirleyici olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.