Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte memur ve emeklilerin alacağı zam oranları...

MEMURLAR, EMEKLİLERDEN DÜŞÜK ZAM ALMAYA DEVAM EDECEK

Söz konusu zam tutarı, memurlar için ise toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,85 olarak belirlenecek. 14 Mayıs 2023 tarihli seçimler öncesinde memurlara 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam kararı alan iktidar, devam eden süreçte yapılan zam oranlarında memurların artış payını kısıtlı tutmuştu.