Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte memur ve emeklilerin alacağı zam oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin son raporunda yıl sonu beklenen enflasyon oranı belli olurken maaşlara yapılacak zam oranları ise yeniden gündeme geldi.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın alım gücünü kaybetmesine neden olurken, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yüzde 24,73'lük artış emeklilerin tepkisini çekti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINI ORTAYA ÇIKARDI
Söz konusu enflasyon rakamı, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için belirleyici olacak. SGK uzmanları, Merkez Bankası'nın paylaştığı raporla paralel bir sonuç gelmesi halinde emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.
Ocak ayının ilk haftasında paylaşılacak enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak olan 12 aylık enflasyon oranının TCMB raporundaki yüzde 43,31 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yapılacak zam oranı yüzde 14,89 olacak.
MEMURLAR, EMEKLİLERDEN DÜŞÜK ZAM ALMAYA DEVAM EDECEK
Söz konusu zam tutarı, memurlar için ise toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,85 olarak belirlenecek. 14 Mayıs 2023 tarihli seçimler öncesinde memurlara 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam kararı alan iktidar, devam eden süreçte yapılan zam oranlarında memurların artış payını kısıtlı tutmuştu.