Mersin'de bir garip düğün! Düğünde ''biri'' eksikti!
Mersin'de düğüan öncesi fotoğraf çekimine giden damat ile gelinin bulunduğu otomobil virajlı yolda kaza yaptı. Kaza sonrası damat kolu sargılı halde düğüne katılırken, psikolojisi bozulan gelin ise törene katılamadı.
Mersin'de bir iş insanının inşaat mühendisi oğlu kentte avukatlık yapan Ukraynalı genç kadın ile evlenmeye karar verdi.
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Düğün için hazırlıklarını tamamlayan gelin ile damat, dün sabah saatlerinde fotoğraf çekimi için buluştu.
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M.E.'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayınca, yol kenarındaki tel bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan M.E. ile L.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan M.E. ile L.K. taburcu edildi.
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GELİN DÜĞÜNE KATILAMADI
Akşam saatlerinde kentteki bir otelde gerçekleşen düğüne M.E. kolu sargılı bir şekilde katılırken, psikolojisi bozulduğu belirtilen gelin L.K. ise katılamadı. M.E., davetlileri kapıda karşıladı. Şarkıcı Ceylan'ın sahne aldığı düğünde çiftin yakınları doyasıya eğlendi.
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