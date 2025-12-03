Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü!

Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen M.T.’ye, büfeci A.T. tepki gösterdi. Bunun üzerine M.T., yanında getirdiği tabancayla A.T.’yi de vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.