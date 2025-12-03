Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü!
Mersin'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki M.T., alt komşuları anne ile oğlunu tabancayla öldürdü. Ardından taksiyle bir büfeye giden ve işletme sahibini öldüren M.T., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen M.T., alt kat komşuları R.K. (50) ile oğlu M.K.’yı (26) bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti.
Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen M.T.’ye, büfeci A.T. tepki gösterdi. Bunun üzerine M.T., yanında getirdiği tabancayla A.T.’yi de vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde R. ve M.K.’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise A.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İHTARA UYMAYINCA VURULDU
Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan M.T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.T. ise emniyete götürüldü.