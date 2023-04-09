Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

77 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, 85 adrese 130 ekip, 450 personel ile eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yapılan operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.