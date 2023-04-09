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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

Kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. 

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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

77 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, 85 adrese 130 ekip, 450 personel ile eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yapılan operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 572 gram sentetik bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi,  7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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