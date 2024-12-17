Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokakta iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı.