  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin’in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden TIR’a arkadan çarptı. 

1 / 14
Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı - Resim: 2

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

2 / 14
Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı - Resim: 3

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. 

3 / 14
Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı - Resim: 4

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. 

4 / 14