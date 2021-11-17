Mersin'de yakalanan 1.3 ton kokainin ardından ''muz kralı'' çıktı

KÖPEKLER FARK ETTİ

Karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.