Mersin'de yakalanan 1.3 ton kokainin ardından ''muz kralı'' çıktı
Mersin Limanı'nda muz kolileri içinde ele geçirilen 1.3 ton kokainle ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir isim yer aldı. İddianamede ''muz kralı'' olarak bilinen Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder için ''uyuşturucu maddenin göndericisi'' ifadesi kullanıldı.
Bir süredir özellikle Mersin Limanı’na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran’da yapıldı.
Hürriyet'in haberine göre, 5 kişinin tutuklandığı soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne 14 Haziran saat 14.40’ta bir ihbar ulaştı.
Gelen ihbarda 14-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Limanı’na gelecek ‘MSC Capucine R’ isimli gemide yüklü miktarda kokain bulunduğu bildirildi. İhbarda, kokainin bulunduğu konteyner numarası da paylaşıldı. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık 16 Haziran günü saat 06.45’te arama ve el koyma kararı verdi.
KÖPEKLER FARK ETTİ
Karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.