Mersin'de yıkım gerginliği !

Mersin sahilinde imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen kafenin çalışanları polise direnince yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, üzerlerine benzin dökerek çatıya çıkan gruba ve sanayi tüpünü ateşe vermekle tehdit eden kişiye engel oldu. Kafenin yıkımından önce polis memurları, Türk bayraklarını ve Mustafa Kemal Atatürk posterlerini çıkardı.