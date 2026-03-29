Mersin'i heyelan vurdu: Yol yarıldı, evler zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, ilçenin yaklaşık bin 200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı evlerde hasar oluşurken, bir yapının zemininde kayma oldu. İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarlarının çöktüğü, mahalleden geçen yolda ise yarık oluştuğu bildirildi.