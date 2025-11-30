Mersin'i peşpeşe hortumlar vurdu: Evler, seralar her yer birbirine girdi
Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabaha karşı çıkan 2 hortum evlere, işletmelere ve seralara zarar verdi, ağaçları devirdi.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gece saatlerinde kent merkezinde sağanak, bazı ilçelerde ise dolu ve fırtına etkili oldu.
1 / 9
Anamur ve Bozyazı ilçelerinde gece 2 ayrı hortum çıktı.
2 / 9
Hortumlar ilçelerde evlere, seralara ve bazı işletmelere zarar verdi.
3 / 9
Öte yandan hortum nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.
4 / 9