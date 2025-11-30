  1. Anasayfa
  Mersin'i peşpeşe hortumlar vurdu! Evler, seralar her yer birbirine girdi!

Mersin'i peşpeşe hortumlar vurdu: Evler, seralar her yer birbirine girdi

Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabaha karşı çıkan 2 hortum evlere, işletmelere ve seralara zarar verdi, ağaçları devirdi.

Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gece saatlerinde kent merkezinde sağanak, bazı ilçelerde ise dolu ve fırtına etkili oldu. 

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde gece 2 ayrı hortum çıktı.

Hortumlar ilçelerde evlere, seralara ve bazı işletmelere zarar verdi. 

Öte yandan hortum nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. 

