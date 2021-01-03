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  3. 03 Ocak 2021 11:38

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, takipçilerine yönelttiği, "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusuna en yaratıcı cevabı veren 3 kişiyi Youtube kanalına konuk olarak alacağını söyledi.

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı.

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Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

Boluğur, yayınlayacağı bir video için Instagram hesabından takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.

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Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

Merve Boluğur, yaptığı paylaşımda, "En yaratıcı cevabı veren kanalıma konuk olacak. Üç kişi seçeceğim" ifadelerini kullandı.

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Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

Ardından kazanan kişileri açıklayan oyuncu, kendisine gelen şu yanıtları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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