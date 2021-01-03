Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?
33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, takipçilerine yönelttiği, "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusuna en yaratıcı cevabı veren 3 kişiyi Youtube kanalına konuk olarak alacağını söyledi.
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı.
Boluğur, yayınlayacağı bir video için Instagram hesabından takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.
Merve Boluğur, yaptığı paylaşımda, "En yaratıcı cevabı veren kanalıma konuk olacak. Üç kişi seçeceğim" ifadelerini kullandı.