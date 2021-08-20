Merve Oflaz-Allan Hakko çifti böyle görüntülendi
Evlenecekleri konuşulan 'Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, önceki gün bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, İstanbul'a döndü. İkili, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
1 / 5
Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift, bir mekanda kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.
2 / 5
Oldukça keyifli görünen Oflaz ile Hakko, mekandan ayrılırken kahve alıp el ele yürüyüş yaptı.
3 / 5
SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI
Öte yandan birkaç hafta önce Çeşme'de denize girerken görülen ünlü çift, birbirlerine su atmıştı. İki sevgilidem kazanan, Hakko olmuştu.
4 / 5