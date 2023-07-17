Mesai başlar başlamaz sıraya girdiler: Hibe ve faizsiz kredi için başvurular başladı

"YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BİR FIRSATTIR"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın talimatıyla yerinde dönüşüm hizmetlerine başladık. Vatandaşların taleplerini alıyoruz, hızlı bir şekilde de yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi bir fırsattır. Hızlı bir şekilde yapıların yenisini yerinde yapmak için Bakanlığımız tarafından verilmiş ender projelerden biridir. Hızlı bir şekilde yapılaşmaya başlanacak ve yereldeki dinamiklerde aktif hale getirilecektir. Müdürlüğümüze başvuru sırasında vatandaşlarımız bilgilendirilip, yerleri hakkında da yapılaşmaya uygun mu değil mi, imar durumu, arsa durumu, imar çapıyla ilgili bilgiler ışığında ruhsatlandırma aşamasına kadar, kredilendirme aşamasına kadar bilgilendirilecektir” dedi.