Mesai saatlerine trafik ayarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik sorunu mesai saatlerini de etkiledi. Bazı şirketler çalışma saatlerini trafiğe göre ayarladı.
Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan ‘esnek çalışma saatleri’ modeli Türkiye’de de artık hızla yayılıyor.
Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen dev şirketler, çalışma saatlerini teker teker değiştiriyor.
Eskiden sabah 9.00 akşam 18.00 olan çalışma saatleri artık, 8.30–17.30, 07.30-16.30 ve 07.45–16.45 olarak değişiyor. Şirketler böylece çalışanlarının trafikte zaman kaybetmesini önlerken, motivasyonlarını da yüksek tutuyor.