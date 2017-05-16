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  3. 16 Mayıs 2017 10:25

Mesai saatlerine trafik ayarı

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik sorunu mesai saatlerini de etkiledi. Bazı şirketler çalışma saatlerini trafiğe göre ayarladı.

Mesai saatlerine trafik ayarı

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan ‘esnek çalışma saatleri’ modeli Türkiye’de de artık hızla yayılıyor.

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Mesai saatlerine trafik ayarı

Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen dev şirketler, çalışma saatlerini teker teker değiştiriyor.

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Mesai saatlerine trafik ayarı

Eskiden sabah 9.00 akşam 18.00 olan çalışma saatleri artık, 8.30–17.30, 07.30-16.30 ve 07.45–16.45 olarak değişiyor. Şirketler böylece çalışanlarının trafikte zaman kaybetmesini önlerken, motivasyonlarını da yüksek tutuyor.

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Mesai saatlerine trafik ayarı

EN BÜYÜK NEDEN TRAFİK

Şirketlerin iş saatlerini değiştirmesindeki en önemli etken ise trafik. Türkiye’de trafiğin en yoğun olduğu üç il İstanbul, Ankara ve İzmir olarak gösteriliyor.

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