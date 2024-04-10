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Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazı kıldı.

Kaynak: AA
Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı - Resim: 1

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

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Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı - Resim: 2

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi.

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Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı - Resim: 3

Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.

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Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı - Resim: 4

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

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