Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı
İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazı kıldı.
Kaynak: AA
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi.
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Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.
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İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.
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