Meslek lisesi öğrencilerinden 6 milyon TL'lik ciro

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nün 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya, bulaşık deterjanı gibi pek çok temizlik malzemesi üretiyor.