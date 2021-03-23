Meslek lisesi öğrencilerinden 6 milyon TL'lik ciro
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencilerinin ürettiği el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya gibi temizlik ürünleri kamu kurumlarına satılarak, yılda yaklaşık 6 milyon TL ciro elde edildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nün 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya, bulaşık deterjanı gibi pek çok temizlik malzemesi üretiyor.
Pandemi döneminde artan temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak için üretim, öğretmenlerinin gözetiminde hızlandırıldı.
Okul laboratuvarında hijyen ürün formüllerini test eden ardından atölyede üreten öğrenciler elde ettikleri malzemeleri paketliyor, etiketliyor ve dağıtıma hazır hale getiriyor. Öğrencilerin, harçlıklarını kazandıkları bu sistemde üretilen temizlik malzemeleri ülkenin dört bir yanındaki kamu kurumlarına pazarlanıyor.
Öğrencilerin günlük ortalama 50 tonluk temizlik malzemesi ürettiği okul, 2020 yılında 6 milyon TL'lik ciro ile İzmir 1’incisi, Türkiye 7’ncisi oldu.