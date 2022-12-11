Meteoroloji açıkladı! Birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan en son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.