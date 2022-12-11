Meteoroloji açıkladı! Birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan en son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı geldi.
Havasıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar uyarısı
Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.