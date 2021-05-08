Meteoroloji harita paylaşarak uyardı: Son yılın 50 yılın en düşük seviyesinde

YAĞIŞLI GÜN SAYISI BAZI İLLERDE 1 GÜNE DÜŞTÜ



Yağışlı gün sayıları Antalya'nın batısı, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde 1 güne kadar düştü. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise 25 gün ve üzerinde yağışlı gün gerçekleşti. Nisan ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 105 mm ile Düzce'de, en az 5 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da yaşandı.