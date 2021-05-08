Meteoroloji harita paylaşarak uyardı: Son yılın 50 yılın en düşük seviyesinde
Meteoroloji'nin nisan ayı yağış raporunda Doğu Anadolu'da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü. Yurt genelinde nisan yağışları yarı yarıya azalırken, son 7 aylık su-tarım döneminde il geneli en yüksek yağış 881 mm ile Rize'de, en düşük yağış 159 mm ile Iğdır'da oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2021 yılı nisan ayı, ekim- nisan 7 aylık su-tarım yılı ve 2021 kış mevsimi yağış raporları yayınlandı. 2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışları normaline göre yarıya yakın azalma gösterdi. Bu yıl nisan ayı yağışı 30.7 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 59.1 mm ve 2020 yılı nisan ayı yağışının 49.9 mm olduğu belirtildi. Yağışlar normaline göre yüzde 48, 2020 yılı nisan ayına göre yüzde 39 azaldı.
İLLERE GÖRE NİSAN AYI
Yağışların Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldığı açıklandı. Batı Karadeniz sahil kesimi, Kırklareli'nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100'den fazla artış gösteren bölgeler oldu.
YAĞIŞLI GÜN SAYISI BAZI İLLERDE 1 GÜNE DÜŞTÜ
Yağışlı gün sayıları Antalya'nın batısı, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde 1 güne kadar düştü. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise 25 gün ve üzerinde yağışlı gün gerçekleşti. Nisan ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 105 mm ile Düzce'de, en az 5 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da yaşandı.
SU-TARIM YILI YAĞIŞLARI YÜZDE 24 AZALDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ekim 2020- Nisan 2021 Su Yılı 7 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, 1 Ekim 2020- 30 Nisan 2021 dönemini kapsayan 2021 su-tarım yılı yağışları normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli 7 aylık kümülatif yağışlar 337.5 mm olarak gerçekleşti. 441.9 mm normaline göre yüzde 24, 414.3 mm 2020 su-tarım yılı aynı dönem yağışına göre ise yüzde 19 azalma meydana geldi.