Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı

VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve su taşkını uyarıları kapsamında yağışın da başladığı Rize’de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor; ekipler ise olumsuzluk durumlarına karşı bölgeye yönlendiriliyor. Vali Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize’de, Artvin’de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Son 2-3 gün de kalıcı imalatlara başlamıştık. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir başarı olarak düşünüyoruz bunu ama bu gece sabaha karşı başlayacak ve yaklaşık 48 saat sürecek yeni yoğun yağış uyarımız vardı. Biz de buna karşı bütün tedbirlerimizi 2 gündür planlıyoruz. Örneğin; bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu.