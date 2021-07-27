Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı
Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize ve Artvin'de yağış etkili oldu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti. Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı. Anonsta, bölge halkının dere yataklarından uzak durması, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin yerlerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
Ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ve Artvin’de beklenen yağış bu sabah başladı. Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Rize ve Artvin’in doğusunda başlayan ve giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi. Taşkın riskine karşı iş makineleri, debisi yükselmesi muhtemel görülen derelerin bulunduğu bölgelere sevk edildi. Bölge halkına, cami hoparlörlerinden, dere yataklarından uzak durulması yönünde anonslu uyarılar ise sürdürüldü.
Yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimleriyle Giresun'un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı gerçekleşmesi bekleniyor.
VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve su taşkını uyarıları kapsamında yağışın da başladığı Rize’de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor; ekipler ise olumsuzluk durumlarına karşı bölgeye yönlendiriliyor. Vali Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize’de, Artvin’de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Son 2-3 gün de kalıcı imalatlara başlamıştık. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir başarı olarak düşünüyoruz bunu ama bu gece sabaha karşı başlayacak ve yaklaşık 48 saat sürecek yeni yoğun yağış uyarımız vardı. Biz de buna karşı bütün tedbirlerimizi 2 gündür planlıyoruz. Örneğin; bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu.